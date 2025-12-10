Capaccioli: Italia in Top 10 mondiale edifici certificati

Roma, 10 dic. (askanews) - A margine del convegno "Città che cambiano il clima: il percorso di Roma e Milano" , tenutosi questa mattina a Roma presso il Cinema Barberini , Fabrizio Capaccioli, Presidente di Green Building Council Italia, ha tracciato la rotta per un futuro urbano sostenibile. L'evento, che ha anticipato l'Assemblea Nazionale dei Soci e che ha visto il confronto tra le strategie del Comune di Roma e del Comune di Milano nel quadro del Climate City Contract europeo, ha posto l'accento sulle politiche e gli investimenti necessari per città più resilienti e climaticamente neutre. Al termine della tavola rotonda istituzionale, Capaccioli ha dichiarato:

"Oggi a Roma, Green Building Council ha voluto presentare, unendo l'esperienza di Milano a quella della Capitale, i risultati che la nostra associazione ha saputo costruire in trent'anni di sviluppo e applicazione dei protocolli energetico-ambientali. Mettere a sistema il vissuto di due grandi città, in un'Italia che ricordo essere l'unico Paese a figurare nella top 10 mondiale per numero di edifici certificati, significa offrire un contributo concreto non solo ai decisori pubblici, ma all'intera collettività. Questo confronto serve a chiarire cosa significhi realmente realizzare edifici sostenibili e progettare città resilienti. Implica l'utilizzo di protocolli capaci di portare a una vera rendicontazione, offrendo certezza e garanzia sul corretto impiego della finanza, sia pubblica che privata, nonché su fasi di progettazione e realizzazione guidate da criteri condivisi, accettabili e riconosciuti a livello internazionale."