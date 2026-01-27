ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Capaccioli (Green Building Council): Milano Cortina traccia una via

Milano, 27 gen. (askanews) - "Occorre dare l'evidenza chiara di quale sforzo questo Paese ha riuscito a mettere in campo nell'organizzazione di queste Olimpiadi, sia dal punto di vista infrastrutturale che dell'ambiente costruito in generale, aver deciso di investire su strutture che hanno seguito nel loro iter di progettazione e costruzione l'utilizzo dei protocolli di sostenibilità della nostra famiglia Green Building Council significa aver dato, aver tracciato una strada anche per il futuro, anche per le realizzazioni che nell'ambito pubblico sempre di più potranno e dovranno essere fatte ecco perché crediamo sempre di più che la collaborazione con Green Building Council da parte delle istituzioni sia non più facoltativa, ma una prerogativa assoluta nel momento in cui si dovesse decidere di investire in ambito di costruzioni pubbliche". Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente Green Building Council Italia, intervenendo a Milano all'evento "Opere Territori e Sostenibilità".

