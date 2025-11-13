ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2025

Caos treni per una persona investita in stazione in Calabria

Roma, 13 nov. (askanews) - Tragedia a Praia a Mare, in Calabria. Una persona è stata travolta da un treno Frecciarossa partito da Reggio Calabria Centrale e diretto a Venezia, nei pressi della stazione ed è deceduta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8:30 del mattino lungo i binari della linea tirrenica meridionale. È intervenuta l'Autorità giudiziaria; caos treni con cancellazioni e ritardi e ripercussioni su linee Alta velocità, Intercity e Regionali, fino a Roma. Poi la circolazione si è ripresa gradualmente, ha fatto sapere Trenitalia. Sul posto sono intervenuti polizia ferroviaria, carabinieri e personale del 118 per ricostruire la dinamica.

