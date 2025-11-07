Caos Gta VI, rinviata uscita del gioco e proteste per licenziamenti

Milano, 7 nov. (askanews) - Giorni complicati per Rockstar Games, autore di GTA VI, uno dei videogiochi più attesi del 2026. L'uscita prevista per maggio è stata rimandata al 19 novembre, con grande delusione dei fan che aspettano il gioco da anni: doveva uscire nel 2023, poi si è passati al 2025, poi maggio 2026 e ora novembre.

Il titolo è crollato in borsa, proprio mentre Rockstar è alle prese in contemporanea con un'altra bufera mediatica a causa di 30 licenziamenti nel Regno Unito che hanno scatenato diverse proteste, come questa davanti alla sede di Edimburgo.

L'azienda ha comunicato di aver licenziato un gruppo di persone per aver diffuso notizie riservate proprio su GtA 6, ma i sindacati respingono le accuse affermando che questi dipendenti sono stati presi di mira per la loro attività sindacale.

"Hanno affermato che questi lavoratori hanno commesso gravi violazioni disciplinari- dice Fred Carter del sindacato dei lavoratori indipendenti britannici (IWGB - Independent Workers' Union of Great Britain) - Sappiamo per certo che non è vero perché non hanno fornito alcuna prova, né hanno condotto alcuna indagine. Tutti i 31 lavoratori licenziati nel Regno Unito erano membri del sindacato e della sezione Game Workers. Penso che sia molto chiaro di cosa si tratti. È chiaro a tutte le persone che sono venute qui oggi".