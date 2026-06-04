Caos e proteste a Città del Messico a pochi giorni dai Mondiali

Città del Messico, 4 giu. (askanews) - È caos in Messico alla vigilia della Coppa del MOndo. Un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione presso il Ministero dell'Istruzione di Città del Messico, usando lampioni come ariete, durante una nuova giornata di proteste.

Membri di un gruppo dissidente del sindacato degli insegnanti, il Coordinamento nazionale dei lavoratori dell'istruzione (CNTE), hanno vandalizzato una postazione di guardia, sono entrati nel cortile e hanno rotto i vetri dell'ingresso, secondo fonti del ministero.

"Vogliono portarci a una repressione in vista della Coppa del Mondo", ha dichiarato la presidente Claudia Sheinbaum durante la sua conferenza stampa quotidiana. Non cederemo alla provocazione", ha aggiunto.

La CNTE sta organizzando mobilitazioni di massa in vista del torneo, che inizierà l'11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico. Chiedono un aumento dei salari e l'abrogazione della legge sulle pensioni. Prima di far irruzione al Ministero, hanno fatto cadere alcune statue alte 5 metri che rappresentano i giocatori di calcio dei paesi partecipanti al torneo, co-organizzato da Stati Uniti e Canada.

Da alcuni giorni la polizia ha bloccato l'accesso alla piazza dello Zòcalo, dove si trovano il palazzo presidenziale e un'area per seguire in diretta le partite dei Mondiali.