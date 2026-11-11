ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2026

Canyon senza fretta: pedalare tra pareti rosse a Zion National Park

Zion Park, 11 nov. (askanews) - Arrivare al Zion National Park in bicicletta è come entrare in un canyon senza filtri, da respirare. Le pareti di arenaria non restano oltre il finestrino di una navetta: si avvicinano, cambiano colore con la luce e sembrano quasi abbassarsi a osservarti. Dopo il check-in con Zionic Adventures, si ricevono bici, istruzioni e una rotta semplice: prima l'ingresso pedonale del parco, poi la Pa'rus Trail, infine la Zion Canyon Scenic Drive.

Il primo tratto è una piccola promessa. La pista asfaltata costeggia il fiume Virgin, tra pioppi, sabbia chiara e l'acqua che scorre con una calma irreale. Poi la strada si apre nel canyon e il paesaggio diventa improvvisamente teatrale: rocce rosse, ombre lunghe, curve che rivelano un nuovo muro di pietra a ogni svolta. Si pedala fino a Temple of Sinawava, dove finisce la strada e inizia il regno dei sentieri. Qui molti lasciano la bici e si avventurano a piedi, magari verso le Narrows, dove il fiume si stringe tra pareti altissime. Altri continuano a pedalare, felici di non avere fretta e di poter fermarsi ogni volta che il panorama lo esige.

Zion, però, non è solo geologia. I primi coloni europei americani, pionieri mormoni, arrivarono nella zona alla fine dell'Ottocento e furono loro a chiamare il canyon "Zion", un nome che evocava Sion. Pedalando tra il deserto rosso e il fiume, si percepisce quella doppia anima dello Utah: un territorio ostinato e severo, trasformato in un rifugio prima dai pionieri e oggi dai visitatori.

Le regole sono poche ma è saggio seguirle: si guida in fila singola sulla destra, con casco, e in gruppi di massimo sei bici. Le navette hanno la precedenza. Alla fine, quando le gambe chiedono tregua, la navetta riporta tutto verso il visitor center. Ma la sensazione resta: aver attraversato un canyon immenso senza rumore, solo con due ruote, un po' di vento e tanto entusiasmo. La destinazione è consigliata da Brand Usa e da Visit Utah.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini di askanews

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