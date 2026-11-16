Amsterdam, 16 nov. (askanews) - In uno Stato americano come lo Utah, dove il West non è soltanto un ricordo, ma una presenza quotidiana, cavalcare significa continuare una storia familiare. Non è nostalgia per un passato idealizzato: è la prova che alcune culture non svaniscono, ma cambiano forma.

"Molti italiani vengono nello Utah per i nostri parchi nazionali, arrivano attraverso Las Vegas, che è vicino allo Zion National Park, oppure attraverso Salt Lake City e trascorrono tempo nello Utah meridionale. Il parco più famoso vicino a Las Vegas e lo Zion National Park, sede di panorami meravigliosi, sentieri, percorsi accessibili in sedia a rotelle, e da lì potete visitare il Bryce Canyon National Park, l'Arches National Park e il Canyonlands National Park. Abbiamo paesaggi straordinari e formazioni rocciose diverse in ogni parco", afferma Rachel Bremer dell'Ufficio del Turismo dello Utah.

Insomma non limitarsi a Zion. Lo Utah propone un itinerario fatto di rocce rosse, canyon immensi, dune e panorami che sembrano usciti da un western. Ma l'Ufficio del Turismo insiste soprattutto sui parchi statali, meno affollati e spesso più vicini a un'esperienza autentica. Deadhorse Point, Goblin Valley e Antelope Island, sul Great Salt Lake, offrono programmi con i ranger, osservazione del cielo notturno e sistemazioni insolite come yurte e cabine, dichiara Bremen.

Inoltre per le famiglie, lo Utah si presenta come una meta accessibile e accogliente.

"I bambini possono arrampicarsi, ci sono programmi per famiglie con i ranger, dalla geologia al cielo notturno. E in tutto lo Utah ci sono ristoranti adatti alle famiglie. Abbiamo famiglie numerose, quindi sappiamo cosa significa ospitare bambini e famiglie grandi. Le camere sono ampie, ci sono letti extra, colazioni e attività pensate per i bambini", aggiunge

Non manca il wellness. Oltre ai resort di lusso, lo Stato punta su sorgenti termali, spa, yoga, trekking e ritiri immersivi. Lo Zion Hot Springs viene presentato come la più grande sorgente termale naturale del Nord America, con un'esperienza di alto livello pensata anche per un pubblico internazionale.

Infine, lo Utah gioca la carta del cinema. Dai western con John Wayne a "Thelma and Louise", fino a High School Musical, lo Stato si definisce "il set dell'America". E poi ci sono i rodei - non soltanto una competizione ma una festa di paese - e il 'Pink Frontier' ovvero le cowgirls: per vederle bisogna andarci e il tema è di assoluta attualità. Non a caso l'edizione 2026 del Festival della Cultura Americana in corso a Roma tra i temi principali della rassegna - dedicata ai 250 anni della Dichiarazione d'Indipendenza - ha proprio un focus sulle cowgirl nel cinema muto americano. Nessuna come loro, bellissime in sella, sa mantenere l'equilibrio, fidarsi del proprio istinto e accettare che la libertà abbia sempre un prezzo, fatto di cadute, fatica e responsabilità.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Alessandra Franco

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