ULTIME NOTIZIE 23 APRILE 2026

Cantalamessa (Lega): Sinergia Napoli-Governo, 11mila occupati

Roma, 23 apr. (askanews) - "Tra il governo e Napoli c'è sinergia, come dimostrano i recenti decreti e la collaborazione sul progetto dell'America's Cup, con la scelta condivisa del sindaco Manfredi come commissario e un investimento governativo di 1,2 miliardi, oltre a 160 milioni destinati alle infrastrutture. Valuteremo in futuro eventuali ulteriori necessità della città". Lo ha detto Gianluca Cantalamessa (Lega), capogruppo in Commissione Industria al Senato, a Futura, format di Urania News. "Ci sono poi i ritorni occupazionali: circa 11mila persone lavoreranno all'evento e 2mila potranno restare con contratti a tempo indeterminato. Il lavoro svolto richiama anche il tema della semplificazione burocratica. Condivido l'abbassamento delle soglie per gli affidamenti diretti, l'abolizione dell'abuso d'ufficio e il principio del dissenso costruttivo, cioè l'impegno a fornire un parere alternativo quando una procedura viene respinta. In precedenza molti amministratori erano frenati dal timore di firmare", ha aggiunto.

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