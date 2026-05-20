ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Cannes, sul red carpet Ken Loach, Juliette Binoche e Dita von Teese

Cannes (Francia), 20 mag. (askanews) - È arrivato anche il regista britannico "in pensione" Ken Loach a Cannes per la presentazione di "Amarga Navidad" del regista Pedro Almodovar.

Sul red carpet è stata un'altra sfilata di stelle, tra il film spagnolo e il thriller "Diamond" dell'attore e regista statunitense Andy Garcia: a sfilare, tra gli altri, Sharon Stone, Vicky Krieps e il cantante Robin Thicke.

Juliette Binoche ha incantato con un completo maschile bianco e nero, sobria ma elegantissima. Poco dopo di lei è arrivata anche la "regina" del burlesque, Dita von Teese.

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