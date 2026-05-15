ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Cannes, sul red carpet arriva anche Eric Cantona

Cannes, 15 mag. (askanews) - Anche l'ex calciatore francese Eric Cantona sul red carpet di Cannes. L'occasione è la presentazione del documentario "Cantona" di David Tryhorn e Ben Nicholas.

Ad accompagnarlo in passerella, l'attrice e produttrice francese Rachida Brakni. Nel film si racconta la caduta del calciatore più dotato della sua generazione, ritiratosi in disgrazia a 25 anni, quando sembrava destinato a un esilio permanente dallo sport che amava. Incapace di obbedire, Eric Cantona era uno spirito libero che si ribellava al conformismo. I francesi lo hanno definito ingestibile. Ma Sir Alex Ferguson è riuscito a valorizzare il suo talento imprevedibile, con conseguenti trionfi del Manchester United.

Un racconto di amicizia e paternità, con le testimonianze di Cantona e Ferguson che rivelano come un uomo a torto percepito come ostile e incompreso sia stato infine capito, amato e perdonato dal più severo disciplinatore del calcio.

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