ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Cannes, srotolato il red carpet: manca poco al via dell'edizione 79

Cannes (Francia), 12 mag. (askanews) - Il tradizionale "srotolamento" del red carpet, montato fino a sopra i gradini del Palais des Festivals, a poche ore dalla cerimonia di apertura del Festival di Cannes che darà il via all'edizione numero 79.

É qui che star, attori e registi per 12 giorni, ogni sera, sfileranno sotto gli occhi di decine di giornalisti e fotografi prima delle proiezioni ufficiali dei film o come ospiti d'eccezione.

"Il tappeto trosso è lungo 60 metri, che bisogna moltiplicare per tre a causa delle parti laterali e dei 24 gradini della scalinata - spiega Alain Mare, responsabile del reparto scenografie del Festival - il tappeto rosso è molto importante, soprattutto per gli artisti. Nelle interviste, quando parli con loro del Festival di Cannes, i loro occhi si illuminano. Il tappeto rosso è magnifico. A volte hanno persino paura quando ci salgono sopra, quando vedono tutti i fotografi. Il tappeto rosso è un simbolo" dice alla France presse a poche ore dal primo red carpet.

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