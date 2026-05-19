Cannes, serata di stelle: Sharon Stone regina del red carpet

Cannes (Francia), 19 mag. (askanews) - Serata di star e mondanità sul red carpet di Cannes: a sfilare Lea Seydoux, tra le protagoniste di questa edizione, già vista in "Gentle Monster" di Marie Kreutzer, e ora nel film "L'inconnue" di Arthur Harari, elegantissima con un completo nero maschile con cravatta.

Riflettori puntati anche sulla divina Sharon Stone, che si è presentata in passerella con un abito scintillante con cappa abbinata, glicini ricamati, guanti neri trasparenti con sopra anelli, come fosse uscita da un quadro. L'occasione è stata la presentazione di "Fjord" del regista rumeno Cristian Mungiu, in Selezione ufficiale.

Tra le altre star sul tappeto rosso, Charlotte Gainsbourg, Louise Bourgoin, Demi Moore, Julie Gayet ed Heidi Klum.