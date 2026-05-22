ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Cannes, Penelope Cruz: è stato importante fare "La Bola Negra"

Roma, 22 mag. (askanews) - "Fare questo film è stata una cosa importante" ha detto Penélope Cruz, presentando "La Bola Negra", diretto dagli spagnoli Javier Ambrossi e Javier Calvo, in Concorso a Cannes. Il film spagnolo è un viaggio emotivo in tre momenti della storia di Spagna di tre protagonisti gay, tra desiderio, dolore, ricerca della propria identità e peso della memoria; si ispira al romanzo incompiuto di Garcìa Lorca, di cui sono state trovate poche pagine, interrotto quando venne ucciso; i registi hanno sottolineato la necessità di non dimenticare e di non fare passi indietro sui diritti Lgtbiq+.

"Essere parte di un progetto come questo è davvero importante - ha detto l'attrice - non mi importava di stare sullo schermo tre minuti, trenta minuti o per tutto il film. Era come far parte di qualcosa che sapevo dentro di me fosse importante. E che era importante, non solo nel nostro Paese".

Il regista Javier Calvo, parlando dell'omosessualità del poeta andaluso, ha aggiunto: "Metterlo a tacere su questo tema, negargli questo amore, questi sentimenti e studiarlo in maniera completamente asettica: questa era omofobia. E penso che sia per questo che è importante ripristinare la sua reputazione nella sua interezza, in termini di identità politica e di emozioni, così come di coloro che amava. E penso che sia giunto il momento".

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