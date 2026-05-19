Cannes, Nicolas Winding Refn: Dio mi ha dato una seconda possibilità

Cannes, 19 mag. (askanews) - Dopo 10 anni dall'ultimo film è tornato Nicolas Winding Refn: il regista danese ha presentato al Festival di Cannes "Her Private Hell", fuori concorso, thriller horror molto atteso, soprattutto per la lunga assenza del regista dagli schermi, ambientato in una metropoli futuristica (con tra gli altri Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu, Kristine Froseth, Dougray Scott, Diego Calva), in cui una giovane donna tormentata intraprende una ricerca disperata del padre scomparso; il suo destino si intreccia con quello di un soldato americano che tenta di salvare la figlia.

In conferenza stampa Winding Refn si è commosso raccontando di essere quasi morto per 25 minuti tre anni fa per arresto cardiaco, poi è tornato in vita. E se prima aveva deciso di smettere con il cinema perché gli sembrava di non avere più niente da dire, dopo questo episodio è come rinato, ha raccontato.

"Dio mi ha dato una seconda possibilità e volevo sfruttarla per qualcosa di positivo, qualcosa che sarebbe stato positivo, almeno per me... come posso ampliare gli orizzonti dei miei figli? Come posso ampliare l'orizzonte di tutti i bambini?" ha detto.

Poi, parlando di cinema e intelligenza artificiale, il regista di "Drive" non si è detto contrario."L'Ia è un terreno fantastico per la creatività. E ora che l'ho messa alla prova in un progetto - che forse un giorno mostrerò qui - ho davvero adorato la creatività che permette" ha detto.