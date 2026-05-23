Cannes, Monica Bellucci: ho cercato il mio lato un po' duro e austero

Cannes (Francia), 23 mag. (askanews) - A poche ore dalla premiazione finale del Festival di Cannes, dove tutto è pronto sulla Croisette, Monica Bellucci ha parlato nella conferenza stampa sul film della regista francese Léa Mysius "Histoires de la nuit", in cui è una delle protagoniste. Il film narra gli avvenimenti che si sviluppano intorno alla preparazione di una festa a sorpresa per una donna che vive campagna con la sua famiglia in una fattoria isolata, la cui unica vicina è una pittrice italiana, interpretata da Bellucci.

"Una donna che invecchia, oggi viviamo questa cosa con talmente tanta pressione. È un argomento molto mediatizzato e credo che venga raccontato anche questo nel film. L'ho trovato molto interessante per me come attrice, ma anche per noi donne, semplicemente", ha detto Bellucci, che ha 61 anni.

"Léa (Mysius, la regista) ha quasi aperto una porta segreta nascosta dentro di me. Così sono andata alla ricerca di quel lato un po' duro, austero. Che anche quando ha paura, mantiene sempre la sua dignità. Ed ecco, l'abbiamo cercato insieme, mano nella mano".