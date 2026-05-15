Cannes, Asghar Farhadi condanna la morte di "innocenti" in Iran

Cannes (Francia), 15 mag. (askanews) - Il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi, in conferenza stampa a Cannes, dove ha presentato il suo ultimo film "Histoires parallèle", ha condannato sia l'uccisione di civili negli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran sia il "massacro" di manifestanti da parte della repubblica islamica durante le proteste degli ultimi mesi.

Farhadi, partito da Teheran la scorsa settimana, quando gli è stato chiesto un commento sulla situazione nel suo Paese, ha risposto: "Indignarsi per la morte delle vittime delle bombe, di civili e innocenti morti sotto le bombe, non significa essere favorevoli alle esecuzioni e alla morte dei manifestanti. Allo stesso modo, provare empatia per le persone uccise durante le manifestazioni non significa che non si può provare empatia anche per coloro che sono morti sotto le bombe" ha detto il regista.

"È estremamente crudele e tragico sapere che nel mondo di oggi, nonostante tutti i progressi che dovremmo aver fatto, ogni mattina ci svegliamo con la notizia di altre persone innocenti uccise senza motivo" ha aggiunto il regista, che ha sottolineato che "ogni omicidio è un crimine".