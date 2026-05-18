Cannes, all'attrice Julianne Moore il Women In Motion Award

Roma, 18 mag. (askanews) - E' stato assegnato all'attrice e scrittrice Julianne Moore il prestigioso Women In Motion Award al festival di Cannes. Il riconoscimento istituito nel 2015 da Kering premia protagoniste e giovani donne di talento impegnate nel la valorizzazione della presenza femminile nel cinema. E proprio a proposito di giovani, la regista del film "Gioia mia" Margherita Spampinato ha ottenuto quest'anno l'Emerging Talent Award 2026.

Alla serata di premiazione hanno partecipato tante star, da Isabelle Huppert a Carla Bruni al regista coreano Park Chan-wook, e gli onori di casa sono stati fatti naturalmente da François Henri Pinault, Presidente del Consiglio di amministrazione di Kering, e da sua moglie Salma Hayek.

Julianne Moore è una delle grandi protagoniste del cinema di oggi: ha vinto un Oscar, Bafta, Emmy, Golden Globe, la Palma d'oro a Cannes e la Coppa Volpi a Venezia, ma è anche una donna impegnata a favore delle voci femminili e della diversità nell'industria cinematografica. "Io adoro venire al festival di Cannes, sono una grande appassionata di cinema e soprattutto di storie femminili. Per me questo premio ha un valore speciale" ha detto l'attrice.

Salma Hayek ha dichiarato di ammirare moltissimo la collega americana: "Da quando recita è stata sempre brillante, è veramente una continua fonte di ispirazione, non perdo mai un suo film, imparo continuamente da lei. Ma soprattutto è una donna intelligentissima e molto attenta al prossimo".