Cannes 79 al via: qualcuno già prenota il posto in prima fila

Cannes (Francia), 11 mag. (askanews) - Ci sono Thelma e Louise in bianco e nero sul cartellone ufficiale, affisso da poco sul Grand Palais: un omaggio al film di Ridley Scott che qui venne presentato 35 anni fa. A Cannes è tutto pronto, manca solo il red carpet con le star per dare il via ufficiale all'edizione numero 79 del Festival.

Un'annata sottotono per l'Italia, assente dal Concorso e dalle sezioni principali, anche se "Vittorio De Sica - La vita in scena" di Francesco Zippel è in gara a Cannes Classic; gli organizzatori già pensano in grande alla prossima, per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema. Il sipario si alza il 12 maggio con la cerimonia di apertura e la Palma Onoraria alla carriera a Peter Jackson. Tra i nomi più attesi in Concorso, Pedro Almodovar, Cristian Mungiu, Asghar Farhadi, James Gray.

Ma le star attese sono molte: Scarlett Johansson, Demi Moore, Léa Seydoux, Monica Bellucci, Adam Driver, Penélope Cruz, Javier Bardem. Qualcuno arriva proprio con scale e sgabelli per appostarsi e avere una vista privilegiata verso il Palais, dove salgono le star, prenota il suo posto per il festival.

"Siamo pronti per 12 serate magiche", dice un pensionato. "Ogni anno è magico, è vero, ogni anno abbiamo grandi star. Prima di tutto, per fare quello che facciamo, bisogna essere cinefili, perché si deve amare il cinema, e poi amiamo gli attori e ci diciamo: perché no? Andiamo a vederli dal vivo per parlare con loro e soprattutto fotografarli".