Canada sotto shock per la sparatoria a scuola, veglia per le vittime

Roma, 12 feb. (askanews) - Candele, fiori e silenzio: una veglia di preghiera a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, in Canada, cittadina sconvolta dalla sparatoria in una scuola: nove in tutto i morti, più di 20 i feriti. La polizia ha identificato come sospetta autrice del gesto la 18enne Jesse Van Rootselaar, transgender, che gli agenti hanno poi trovato senza vita per una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Tra i morti anche la madre e il fratellastro, trovati in una residenza privata vicino all'istituto.

Il primo ministro del Canada Mark Carney ha dichiarato che l'indagine su quanto accaduto alla Tumbler Ridge Secondary School è ancora in corso e ha invitato a lasciare alle forze dell'ordine il tempo necessario per svolgere il proprio lavoro. Quello che è accaduto ha lasciato il Paese sotto shock" ha detto.

Il premier della Columbia Britannica David Eby ha affermato che "non è ancora stata compresa appieno la portata di quanto accaduto".

"Ogni volta che c'è violenza, e soprattutto un evento che coinvolge bambini, vogliamo tutti fare tutto il possibile per capire cosa è successo e per assicurarci di adottare tutte le misure necessarie per evitare che tragedie come questa si ripetano. La polizia sta conducendo le sue indagini".

"È anche una comunità chiaramente sconvolta - ha aggiunto - ci aspettano giorni, settimane e mesi lunghi davanti a noi". La polizia ha fatto sapere di essere intervenuta in quell'abitazione in diverse occasioni negli ultimi anni per segnalazioni legate alla salute mentale della sospetta.

