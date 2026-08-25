Canada risponde a Trump, controdazi fino al 50% sui prodotti Usa

Ottawa, 25 ago. (askanews) - Il Canada risponde ai nuovi dazi di Donald Trump con contromisure dal 15 al 50% su 27,6 miliardi di dollari di prodotti importati dagli Stati Uniti. Entreranno in vigore l'8 settembre e colpiranno, tra gli altri, acciaio, prodotti lattiero-caseari, elettrodomestici e apparecchiature elettriche. Ottawa ha deciso di applicare, prodotto per prodotto, la stessa aliquota imposta da Washington sulle merci canadesi.

La risposta arriva dopo l'entrata in vigore dei dazi americani del 50% su una parte delle merci canadesi. Trump ha inoltre minacciato di portare al 50% dal 2027 anche i dazi sulle auto canadesi.

François-Philippe Champagne, ministro canadese delle Finanze: "Oggi annuncio che il Canada risponderà ai dazi degli Stati Uniti dollaro per dollaro, aliquota per aliquota. A partire dall'8 settembre, il Canada imporrà controdazi del 15, 25 o 50% su 27,6 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti d'America. Per ogni prodotto, il nostro dazio sarà pari a quello americano applicato allo stesso tipo di prodotto canadese".