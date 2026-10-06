Canada, gli indipendentisti del PQ vincono le provinciali in Québec

Montréal (Québec), 6 ott. (askanews) - In Canada gli indipendentisti del PQ (Parti Québecois) hanno vinto le elezioni nella grande provincia francofona, dove promettono di organizzare un nuovo referendum per staccarsi da Ottawa.

Paul Saint-Pierre Plamondon, avvocato di 49 anni, sarà il nuovo primo ministro della provincia, dotata di competenze molto ampie e popolata da 9 milioni di persone. Alla proclamazione dei risultati, i suoi sostenitori si sono riuniti a Montréal scandendo slogan indipendentisti per celebrare la vittoria, in parte inaspettata.

"Vogliamo semplicemente esistere come nazione e decidere autonomamente, proprio come gli altri 200 paesi del mondo. Il Québec merita di diventare un Paese", ha ribadito il leader del PQ, che però non ha ottenuto la maggioranza assoluta.

Il ritorno al potere del PQ rappresenta una sfida importante per il primo ministro canadese Mark Carney, che nel pieno del conflitto commerciale con Washington aveva lanciato un messaggio di unità del Paese.

Durante la campagna elettorale, Plamondon ha tuttavia dichiarato di voler attendere la fine del mandato di Donald Trump, nel gennaio 2029, prima di organizzare il nuovo referendum sull'indipendenza del Québec dal Canada anglofono. L'attuale escalation del conflitto commerciale con gli Stati Uniti non offre infatti "un clima sereno per riflettere sul nostro futuro" ha ribadito il leader indipendentista.