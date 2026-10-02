ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Campo largo, Renzi: Schlein ha ragione su uno non vale uno, è generosa

Firenze, 2 ott. (askanews) - "Credo che Schlein abbia detto una cosa naturale e di buon senso, ha detto che il partito democratico ha un peso maggiore rispetto agli altri e penso che questo sia giusto". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi parlando con i giornalisti a margine della Leopolda 14.

"Mi piacerebbe che non fossero parole giuste perché vorrebbe dire che allora Italia viva con il 3% può decidere tutto, invece è giusto che Italia viva conti per il 3%, il Movimento 5 Stelle per il 10%, il partito democratico ha preso più voti degli altri, dopodiché queste parole di Schlein sono parole che sono accompagnate comunque da un gesto di generosità perché lei dice che ha più voti di tutti ma sono disponibili a fare le primarie e quant'altro, quindi francamente devo dire che le parole di Schlein sono condivisibili dalla A alla Z e lo dice uno che avrebbe tutto l'interesse a fare i conti con l'uno vale uno perché siamo i più piccoli della coalizione", ha concluso Renzi.

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