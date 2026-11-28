Modena, 28 nov. (askanews) - Il campo largo "è a un ottimo punto, perché i tavoli sono quasi tutti completati. C'è ancora qualche ultimo aspetto del programma da definire, ma il lavoro fatto fin qui, per come mi è stato anticipato, mi sembra eccellente". Lo ha detto ieri il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del suo libro 'Una nuova primavera' a Modena, rispondendo a chi gli chiedeva a che punto sia il centrosinistra in vista degli appuntamenti del prossimo anno.

"Sta venendo fuori davvero un progetto condiviso, un'alternativa di governo per un paese che vogliamo cambiare", ha aggiunto Conte. Quanto alla politica attuale, "vogliamo scacciarla via" perché resti soltanto "un brutto ricordo".