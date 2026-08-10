Campi flegrei, nella notte scossa di magnitudo 3.0: nessun danno

Pozzuoli (Na), 10 ago. (askanews) - Continua a tremare la terra nei Campi flegrei. Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata nella notte alle 2.27 dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv. L'epicentro è stato segnalato nella zona di Pozzuoli a una profondità di circa 4 chilometri.

Fortunatamente, il sisma non ha provocato danni a persone e a cose, ma è stato nettamente avvertito dalla popolazione flegrea. Dal forte terremoto, di magnitudo 4.7, dello scorso 31 luglio, sono 974 le unità abitative sgomberate e circa duemila gli sfollati.

Parallelamente continuano le attività dei Vigili del fuoco nell'area dei Campi Flegrei per soccorsi, verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione, la maggior parte nella zona di Pozzuoli.