Campi Flegrei, Musumeci: mai predisposto prima piano così articolato

Trento, 21 mag. (askanews) - "Il governo ha elaborato e attuato il famoso progetto Campi Flegrei che ha impegnato oltre 600 milioni di euro con l'intervento della Regione e dei Comuni interessati. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza le principali infrastrutture, abbiamo nominato un commissario ad hoc, l'ingegnere Soccodato, stiamo intervenendo per le case lesionate dalle scosse delle ultime attività. Io credo che mai si sia predisposto un piano così articolato in un territorio dove vivono centinaia di migliaia di persone".

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando dello sciame sismico avvertito nella notte nei Campi Flegrei e a Napoli.

"La scossa 4.4 dei Campi Flegrei si inserisce in un'attività che ormai è particolarmente nota. Quella realtà particolarmente fragile dovrà convivere con le scosse in un territorio che deve fare i conti con il rischio vulcanico, con il rischio sismico e con il bradisismo" ha aggiunto a margine del Festival dell'economia a Trento.

"Possiamo fare tutto tranne che arrestare l'attività sismica. Lì può intervenire soltanto il Padre Eterno. Se questi interventi fossero stati realizzati o avviati 20, 30 anni fa, oggi non saremmo qui a discutere ancora di progetti", ha concluso Musumeci.