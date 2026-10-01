ULTIME NOTIZIE 01 OTTOBRE 2026

Campania, Sangiuliano: fiume Sarno, 20 anni immobilismo sinistra

Roma, 1 ott. (askanews) - Il capo dell'opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal capogruppo dei conservatori Sebastiano Odierna, si è recato questa mattina a prelevare un campione di acqua del fiume Sarno da "regalare" al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico.

Sul tema fiume Sarno è stato convocato un consiglio regionale monotematico a seguito di una raccolta firme dell'Opposizione a norma dello Statuto. "La Regione Campania è governata da vent'anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica, Fico governa da qualche mese ma i suoi sodali stanno lì da decenni e hanno anche avuto risorse ingenti che evidentemente sono state sperperate", dichiara Sangiuliano.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi