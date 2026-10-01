Campania, Sangiuliano: fiume Sarno, 20 anni immobilismo sinistra

Roma, 1 ott. (askanews) - Il capo dell'opposizione in Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, accompagnato dal capogruppo dei conservatori Sebastiano Odierna, si è recato questa mattina a prelevare un campione di acqua del fiume Sarno da "regalare" al presidente della Giunta regionale della Campania Roberto Fico.

Sul tema fiume Sarno è stato convocato un consiglio regionale monotematico a seguito di una raccolta firme dell'Opposizione a norma dello Statuto. "La Regione Campania è governata da vent'anni dal centrosinistra che non ha fatto nulla per questa bomba ecologica, Fico governa da qualche mese ma i suoi sodali stanno lì da decenni e hanno anche avuto risorse ingenti che evidentemente sono state sperperate", dichiara Sangiuliano.