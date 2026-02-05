Campanella (FEAD): economia circolare vantaggio competitivo

Roma, 5 feb. (askanews) - "L'economia circolare è decisamente un vantaggio competitivo soprattutto perché in questo momento storico e geopolitico aiuta a contribuire ad aumentare l'autonomia strategica del continente europeo" così Paolo Campanella, Secretary General di FEAD, l'Associazione europea per la gestione dei rifiuti, in occasione dell'annual meeting di Connact "Il Sistema Italia e le priorità dell'Unione europea" che si è tenuto a Bruxelles. L'evento ha visto la presenza di quasi 50 rappresentanti di grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che hanno dialogato con le istituzioni italiane ed europee per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti.

Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l'Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia.