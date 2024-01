Camilla: "Re Carlo sta bene e non vede l'ora di tornare a lavoro"

Aberdeen (Scozia), 18 gen. (askanews) - In visita da sola ad Abderdeen, in Scozia, la Regina Camilla ha dichiarato che re Carlo sta "bene".

Nelle immagini, si vede Camilla che scende dall'auto per andare alla Galleria d'Arte di Aberdeen dove viene inaugurata l'iniziativa "Safe Space", uno Spazio sicuro dove le vittime di abusi domestici possono chiedere aiuto in modo discreto al personale della struttura, addestrato in modo specifico.

Quando le vengono chieste notizie di Carlo, risponde: "Sta bene, grazie mille, non vede l'ora di tornare al lavoro".

Il re ha dovuto cancellare diversi impegni in vista di un'operazione prevista per la prossima settimana per ipertrofia prostatica benigna.