Camerieri e band musicali umanoidi, ecco il Robot Mall

Milano, 7 ago. (askanews) - Un ristorante con camerieri umanoidi e una band musicale di robot, oltre a una farmacia gestita sempre da macchine dalle sembianze umane. Il Robot Mall a Pechino è il primo centro commerciale dedicato a loro: offre servizi di vendita, assistenza post-vendita, ricambi e sondaggi sulla soddisfazione del cliente, il cosiddetto modello di vendita al dettaglio "4P". I prezzi dei robot variano da 2.000 yuan (278,33 dollari) a diversi milioni di yuan.

"Ci auguriamo che molte aziende di robotica portino i loro robot commerciabili nei nostri locali per esporli, raccogliere dati, testarli e sperimentarli. Ci auguriamo anche che più robot vengano in questi locali in modo da poterne osservare lo svilupp", ha spiegato Sun Ling, responsabile di un ristorante a tema robotico.

Si tratta quindi di uno spazio che si candida a diventare un hub per i robot, come uno show room evoluto, visitabile soprattutto per business ma anche dai curiosi, che possono interagire con una copia robotica di Einstein o ascoltare l'androide del poeta cinese Li Bai decantare i suoi versi.

"Innanzitutto, alcune aziende hanno attualmente canali di vendita limitati per i robot - ha spiegato Wang Yifan, responsabile del primo negozio 4P dedicato alla robotica - In secondo luogo, i loro costi operativi di manodopera sono relativamente elevati. In terzo luogo, dal punto di vista dell'utente, non ci sono molte opportunità per sperimentare intuitivamente questo tipo di prodotto."

Il centro commerciale, che offrirà anche un servizio di noleggio robot, apre ufficialmente i battenti in occasione della World Robot Conference 2025 che si tiene dall'8 al 12 agosto a Pechino.