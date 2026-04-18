ULTIME NOTIZIE 18 APRILE 2026

Camera, pace, transizione democratica e crisi umanitaria Sudan

Roma, 18 apr. (askanews) - Si è svolta presso la Sala Conferenze Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza promossa dall'On. Isabella De Monte, dedicata all'approfondimento della situazione in Sudan, con particolare riferimento al contesto di guerra e alla grave crisi umanitaria in corso.

Il consesso ha visto la partecipazione dell'Onorevole Isabella De Monte; l'Onorevole Roberto Bagnasco; Bakri Elijack, Portavoce dell'Alleanza Civile Democratica "Somoud"; Khalid Omer Youssef, già Ministro degli Affari di Gabinetto in Sudan e relatore dell'Alleanza Civile Democratica "Somoud"; Manel Msalmi, Presidente dell'Associazione Europea per la Difesa delle Minoranze e ricercatrice ISGAP.

Nel corso dell'incontro sono stati analizzati gli sviluppi più recenti del conflitto, le condizioni della popolazione civile e il ruolo della comunità internazionale, con contributi istituzionali e testimonianze dirette da parte di esperti e rappresentanti coinvolti nel contesto sudanese.

"È necessario un cessate il fuoco umanitario immediato e l'avvio di un percorso credibile di transizione democratica guidata da civili, capace di restituire stabilità istituzionale e prospettive di pace al Sudan. Solo attraverso un impegno concreto della comunità internazionale sarà possibile accompagnare il Paese fuori dalla crisi attuale", è quanto affermato da Khalid Omer Youssef.

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