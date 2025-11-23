Camera ardente Vanoni, Remigi: Io devo tutto a Ornella

Milano, 23 nov. (askanews) - "Io devo tutto Ornella Vanoni, se non mi registrava "Innamorati a Milano" io non avrei fatto Sanremo e a quest'ora magari avrei fatto un altro altro lavoro. Ornella era unica nel suo genere, suo modo di vivere e quello che ha rappresentato, è stata una donna che veramente ha dato di più in tutto e per tutto. Molto Generosa soprattutto nel campo artistico, lei ha lasciato un segno perché aveva un sacco di qualità che raramente in un artista trovi. Ognuno ha un settore ben definito, lei spaziava in tutto e per tutto e lei, grazie insomma, ripeto a lei le mie canzoni si ascoltano ancora oggi. Ci siamo sentiti ultimamente quando lei stava da Fazio e abbiamo ricordato i momenti in cui ci siamo incontrati e soprattutto il giorno in cui io sono andato a casa sua a farle ascoltare "Io ti darò di più", emozionatissimo perché lei mi ricevette in babydoll. Era una donna bellissima tra l'altro, un grande charm, un grande fascino soprattutto. Io mi ricordo che molto timido da ragazzo suonavo questa canzone al pianoforte e con l'occhio guardavo Ornella, era una meraviglia". Così Memo Remigi alla camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano.