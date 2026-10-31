Calo demografico in Giappone, cani con il kimono al posto dei bambini

Tokyo, 31 ott. (askanews) - Un gruppo di Yorkshire terrier, uno Shiba e un gatto, tutti che indossano un kimono, ricevono una benedizione in un santuario di Tokyo durante una festività tradizionalmente dedicata a celebrare la crescita dei bambini. La ricorrenza, nota come "Shichi-Go-San" - che significa "sette, cinque e tre" - si tiene ogni anno come rito di passaggio per i bambini di tre, cinque e sette anni. Tuttavia, a causa del calo demografico in Giappone, un numero crescente di fedeli porta con sé i propri animali domestici.

Una storia che può dire molto delle nostre società e che dietro le immagini buffe porta con sé anche una grande sensazione di tristezza