"Call My Agent 3" con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone

Roma, 15 set. (askanews) - Stanno per tornare gli agenti di "Call My Agent Italia", tra ospiti speciali, sconvolgenti cambiamenti, sfide personali e una minaccia che rischia di far deflagrare la loro famiglia disfunzionale. La serie Sky Original, remake del cult "Dix pour cent" sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, torna con i nuovi episodi da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La terza stagione è diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Studio Battaglia, Rocco Schiavone) e scritta da Federico Baccomo (Call My Agent - Italia, Improvvisamente Natale, Studio Battaglia), autore del soggetto di serie e dei soggetti di puntata, con Camilla Buizza (ep. 2 e 5) e Tommaso Renzoni (ep. 4).

Tornano i protagonisti delle prime due stagioni, gli agenti Michele Di Mauro, Sara Drago e Maurizio Lastrico ancora nei ruoli di Vittorio, Lea e Gabriele, con i loro assistenti Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto). Nei nuovi episodi ritornano anche Kaze nel ruolo di Sofia, Emanuela Fanelli in quello di Luana Pericoli e Corrado Guzzanti. Come in ogni stagione tante le guest star di ciascuna puntata nei panni di se stessi: da Luca Argentero a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, da Stefania Sandrelli al cast di "Romanzo Criminale - La serie" (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), da Miriam Leone a Ficarra e Picone. Nella terza stagione anche Nicolas Maupas nei panni di se stesso e Gianmarco Saurino.

I nuovi episodi racconteranno l'inizio di una nuova era per l'agenzia di spettacolo CMA al centro della serie, celebrando ancora una volta lo star system italiano, sullo sfondo di una Roma ritratta nelle sue location più rappresentative del jet set.

Ora che non c'è più Elvira, gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola. Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA.