ULTIME NOTIZIE 01 AGOSTO 2026

California, quasi 2mila salvataggi in mare in un weekend

Manhattan Beach, 1 ago. (askanews) - Quasi duemila salvataggi in mare in un solo fine settimana sulle spiagge della contea di Los Angeles. In un normale weekend estivo gli interventi oscillano tra 300 e 500.

Il caldo ha spinto migliaia di persone verso l'oceano, dove le mareggiate generate dagli uragani al largo del Messico hanno alimentato onde e forti correnti di risucchio.

A Manhattan Beach, il bagnino ventiquattrenne Maximus Oberto ha lavorato dall'alba al tramonto: "Trenta salvataggi li ho fatti io. Devo dire che è stata probabilmente la giornata più impegnativa di tutta la mia carriera da bagnino. È stato piuttosto caotico. Le onde erano alte tra uno e un metro e mezzo. Le correnti di risucchio erano fortissime e trascinavano le persone per almeno cento yard, più di novanta metri. C'erano continuamente soccorsi con più persone coinvolte e abbiamo dovuto usare anche la nostra imbarcazione Baywatch per riportarle a riva".

Con una nuova ondata di caldo attesa nell'Ovest degli Stati Uniti, i bagnini invitano a entrare in acqua vicino alle torrette di sorveglianza e a verificare prima le condizioni del mare.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi