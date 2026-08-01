California, quasi 2mila salvataggi in mare in un weekend

Manhattan Beach, 1 ago. (askanews) - Quasi duemila salvataggi in mare in un solo fine settimana sulle spiagge della contea di Los Angeles. In un normale weekend estivo gli interventi oscillano tra 300 e 500.

Il caldo ha spinto migliaia di persone verso l'oceano, dove le mareggiate generate dagli uragani al largo del Messico hanno alimentato onde e forti correnti di risucchio.

A Manhattan Beach, il bagnino ventiquattrenne Maximus Oberto ha lavorato dall'alba al tramonto: "Trenta salvataggi li ho fatti io. Devo dire che è stata probabilmente la giornata più impegnativa di tutta la mia carriera da bagnino. È stato piuttosto caotico. Le onde erano alte tra uno e un metro e mezzo. Le correnti di risucchio erano fortissime e trascinavano le persone per almeno cento yard, più di novanta metri. C'erano continuamente soccorsi con più persone coinvolte e abbiamo dovuto usare anche la nostra imbarcazione Baywatch per riportarle a riva".

Con una nuova ondata di caldo attesa nell'Ovest degli Stati Uniti, i bagnini invitano a entrare in acqua vicino alle torrette di sorveglianza e a verificare prima le condizioni del mare.