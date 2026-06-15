ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Calenda: "Vannacci criptofascista, sarà il M5S del centrodestra"

Milano, 15 giu. (askanews) - "Vannacci sarà il 5 stelle del Centrodestra". Lo ha detto Carlo Calenda da Milano, a margine dell'evento al Teatro Parenti durante il quale è stato lanciato il movimento "europeisti.eu".

"Azione non ha fatto parte del Conte 2, perché sapevo che i 5s una volta messi lì dentro non sarebbero usciti e avrebbero determinato una svolta populista del Pd - ha spiegato Calenda - Vannacci rischia di fare la stessa cosa in peggio nel centrodestra".

"In peggio - ha concluso - perché stiamo parlando di un cripto fascista, amico di Putin", il rischio "che rimanga veramente come un virus all'interno del centrodestra secondo me esiste".

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