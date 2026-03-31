ULTIME NOTIZIE 31 MARZO 2026

Calenda: M5s integralmente proputiniano e anti-Ue, campolargo avvisato

Roma, 31 mar. (askanews) - "Il Movimento 5 Stelle ha deciso di invitare qui alla Camera a presentare un libro il professor D'Orsi, che è uno degli elementi fondamentali della propaganda putiniana. Va al Cremlino, è andato al Cremlino a quattro anni dall'inizio dell'ostilità, rilancia continuamente i messaggi di Putin". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa, a proposito della presentazione del libro 'Catastrofe neoliberista' di Angelo D'Orsi, organizzata dal M5s alla Camera oggi pomeriggio.

"Averlo invitato credo che sia la conferma del fatto che il M5s è integralmente un movimento proputiniano, anti-europeo e con questo il campolargo dovrà fare i conti. Al di là di quello che opportunisticamente dice Conte, che andava dietro a Trump scodinzolando finché gli conveniva. Che un propagandista di Putin venga invitato alla Camera dei deputati secondo me è una pessima cosa per la democrazia", ha sottolineato.

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