ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Caldo storico in Francia, temperature previste fino a 39 gradi

Parigi, 26 mag. (askanews) - La Francia resta nella morsa di un'ondata di caldo eccezionale per il mese di maggio. Dopo il record nazionale registrato ieri, Météo-France avverte che le temperature potranno salire ancora nei prossimi giorni, con punte locali fino a 38 o 39 gradi. Il caldo riguarda anche gran parte dell'Europa occidentale ed è legato a una cupola di aria calda arrivata dal Nord Africa.

Lo spiega Adrien Warnan, meteorologo di Météo-France: "Non c'è davvero un picco a livello nazionale: sarà soprattutto una questione regionale. Ma questo mostra chiaramente il carattere precoce e soprattutto duraturo di questa ondata di caldo. Giovedì le temperature più alte si sposteranno leggermente verso est, verso il sud e l'est. Potremmo avere, molto localmente, 38 o anche 39 gradi in alcune zone, in particolare nel Languedoc. Sono regioni più abituate al forte caldo rispetto al nord-ovest, per esempio, ma anche per un mese di maggio tutto questo è completamente inedito".

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