ULTIME NOTIZIE 05 AGOSTO 2026

Caldo record in Austria, Vienna tocca 41 gradi

Vienna, 5 ago. (askanews) - L'Austria registra la temperatura più alta mai rilevata nel Paese: 41 gradi a Stammersdorf, nella zona nordorientale di Vienna. Battuto il precedente record nazionale di 40,5 gradi, raggiunto nel 2013. Nella capitale cantieri, parchi giochi e tavolini dei locali sono rimasti in gran parte vuoti, mentre chi è costretto a uscire cerca riparo all'ombra e alle fontane. Luglio è stato il quarto più caldo mai registrato in Austria e in alcune località il deficit delle precipitazioni ha raggiunto il 90 per cento.

"Avevamo un appuntamento dal medico, per questo siamo in strada. Altrimenti, con questo caldo, sarei rimasto a casa con il bambino", dice un padre con il figlio nel passeggino.

"A mezzogiorno- afferma una commessa di una gelateria - faceva molto caldo e non c'era assolutamente nessuno. Più tardi, quando il sole cala, per fortuna arrivano molti clienti". "Il ventilatore ci sta salvando, è la nostra salvezza".

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