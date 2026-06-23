ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Caldo, in Francia due bambini morti in auto: "Erano pieni di vita"

Roma, 23 giu. (askanews) - Francia sconvolta per la morte di due bambini di due e quattro anni trovati senza vita nell'auto di famiglia in un parcheggio residenziale a Carpentras, nel Sud del Paese, si ritiene a causa dell'ondata di calore estremo con temperature record e allerte sanitarie in gran parte d'Europa, in primis Francia e Spagna.

I servizi d'emergenza hanno riferito alla France Presse di aver trovato i piccoli in arresto cardiaco dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 13:20 del 22 giugno. I tentativi di rianimarli non sono bastati. Resta da chiarire cosa sia successo e perché fossero nell'auto di famiglia. La procura indaga: "L'ondata di caldo è la principale pista investigativa" ha chiarito la procuratrice Hélène Mourges. La madre di 33 anni dei è stata presa in custodia dai servizi di emergenza. Secondo alcuni media l'ipotesi è che sarebbero entrati nel veicolo senza che se accorgesse non riuscendo a uscire. "È una tragedia, accade molto rapidamente purtroppo durante il caldo estremo... è orribile" afferma una donna che vive nel quartiere.

"Erano pieni di vita, bambini che giocavano sempre", "qui ci conosciamo praticamente tutti, potevamo sentirli giocare da casa loro".

A causa del caldo in Francia sono stati cancellati eventi all'aperto, chiuse oltre 1.300 scuole, e il governo ha chiesto a chi può di lavorare da casa. Allerta rossa per oltre metà dei dipartimenti, per un totale di circa 39 milioni di persone.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi