Caldo, in Francia due bambini morti in auto: "Erano pieni di vita"

Roma, 23 giu. (askanews) - Francia sconvolta per la morte di due bambini di due e quattro anni trovati senza vita nell'auto di famiglia in un parcheggio residenziale a Carpentras, nel Sud del Paese, si ritiene a causa dell'ondata di calore estremo con temperature record e allerte sanitarie in gran parte d'Europa, in primis Francia e Spagna.

I servizi d'emergenza hanno riferito alla France Presse di aver trovato i piccoli in arresto cardiaco dopo aver ricevuto una chiamata intorno alle 13:20 del 22 giugno. I tentativi di rianimarli non sono bastati. Resta da chiarire cosa sia successo e perché fossero nell'auto di famiglia. La procura indaga: "L'ondata di caldo è la principale pista investigativa" ha chiarito la procuratrice Hélène Mourges. La madre di 33 anni dei è stata presa in custodia dai servizi di emergenza. Secondo alcuni media l'ipotesi è che sarebbero entrati nel veicolo senza che se accorgesse non riuscendo a uscire. "È una tragedia, accade molto rapidamente purtroppo durante il caldo estremo... è orribile" afferma una donna che vive nel quartiere.

"Erano pieni di vita, bambini che giocavano sempre", "qui ci conosciamo praticamente tutti, potevamo sentirli giocare da casa loro".

A causa del caldo in Francia sono stati cancellati eventi all'aperto, chiuse oltre 1.300 scuole, e il governo ha chiesto a chi può di lavorare da casa. Allerta rossa per oltre metà dei dipartimenti, per un totale di circa 39 milioni di persone.