Caldo estremo a Parigi, "va a ruba" il bagno nella Senna

Parigi, 12 ago. (askanews) - La Francia, come molti altri paesi europei in questi giorni, "soffoca" dal caldo. E a Parigi sono in molti a gradire la novità arrivata dopo le Olimpiadi: la possibilità di fare il bagno nella Senna, cosa che aveva fatto molto discutere durante e prima dei Giochi per i timori sulla effettiva sicurezza delle acque per la balneazione.

Fino a fine agosto, da quest'anno, ci sono tre aree aperte al nuoto libero, da prenotare. E secondo Stéphanie Le Guédart, assessora alla Gioventù e allo Sport della città di Parigi, in questi ultimi giorni l'affluenza è stata incredibile, in concomitanza con il grande caldo.

"Stiamo riscontrando un enorme successo - ha spiegato - oggi abbiamo superato i 52.000 utenti in tutte le aree dove è possibile fare il bagno. Nel sito di Bras Marie si possono accogliere contemporaneamente fino a 150 persone; nel sito di Grenelle, che è un po' più grande, si raggiungono le 200 persone, di cui 150 in acqua contemporaneamente. E il sito di Bercy, può ospitare fino a 700 persone".

Molti parigini, o turisti di passaggio parlano di "un'esperienza eccezionale" e di "un privilegio", per l'opportunità di immergersi nella Senna, così come per la possibilità di trovare un po' di refrigerio con il caldo torrido di questi giorni. In Francia ci sono 14 dipartimenti in allerta rossa.