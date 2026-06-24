Calderone: momento storico, il decreto sul salario giusto è legge

Roma, 24 giu. (askanews) - "Con l'approvazione definitiva da parte del Senato il decreto sul salario giusto è finalmente legge. È un momento storico che segna un nuovo passo avanti nel rapporto con le parti sociali che non a caso hanno sostenuto questo provvedimento in modo ampio e trasversale".

Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, dopo che il decreto lavoro è diventato legge con il via libera del Senato che ha votato la fiducia sul testo.

"Per legge riconosciamo alla contratazione collettiva un ruolo cardine nel qualificare il mondo del lavoro italiano anche per quanto riguarda le retribuzioni e quindi il potere di acquisto delle famiglie - ha proseguito - il salario giusto è un principio che deve coinvolgere tutti i lavoratori. Si basa sul trattamento economico complessivo, il Tec, indicato dai contratti collettivi firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non quindi solo la paga base, ma l'insieme delle tutele e delle voci retributive fisse. Parliamo di tredicesima, indennità, welfare, tutto ciò che rende il nostro sistema negoziale uno dei più avanzati in Europa".

"Il governo Meloni sta costruendo passo dopo passo un nuovo capitolo del lavoro italiano. Occupazione stabile, salari giusti, sicurezza. Un percorso condiviso con le parti sociali e con la società civile che porteremo avanti con coerenza e responsabilità", ha concluso la ministra in un video.