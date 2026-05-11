Calcio, il Barcellona campione di Spagna, dopo la vittoria col Real

Barcellona, 11 mag. (askanews) - Il Barcellona campione di Spagna per il secondo anno consecutivo con tre giornate d'anticipo, la squadra di Hansi Flick si è aggiudicata il suo 29° titolo della Liga di Spagna con una vittoria per 2-0 nel Clàsico contro il Real Madrid, consolidando ulteriormente il suo dominio sui rivali di sempre, condannati ora a una stagione senza trofei. Per le strade di Barcellona la festa di migliaia di tifosi blaugrana è andata avanti tutta la notte. "Non potremmo essere più felici in questo momento", ha dichiarato Aniol Selles, tifoso del Barcellona, nel pieno dei festeggiamenti.