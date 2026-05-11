ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Calcio, il Barcellona campione di Spagna, dopo la vittoria col Real

Barcellona, 11 mag. (askanews) - Il Barcellona campione di Spagna per il secondo anno consecutivo con tre giornate d'anticipo, la squadra di Hansi Flick si è aggiudicata il suo 29° titolo della Liga di Spagna con una vittoria per 2-0 nel Clàsico contro il Real Madrid, consolidando ulteriormente il suo dominio sui rivali di sempre, condannati ora a una stagione senza trofei. Per le strade di Barcellona la festa di migliaia di tifosi blaugrana è andata avanti tutta la notte. "Non potremmo essere più felici in questo momento", ha dichiarato Aniol Selles, tifoso del Barcellona, nel pieno dei festeggiamenti.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi