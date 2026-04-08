ULTIME NOTIZIE 08 APRILE 2026

Calcio, Abodi: "Dare più spazio ai giovani, il talento c'è"

Roma, 8 apr. (askanews) - Sulla proposta del ct Luciano Spalletti di favorire l'utilizzo dei giovani, il ministro Andrea Abodi ha spiegato: "Ogni ipotesi che consente di favorire il completamento del percorso in campo è positiva, purché compatibile con il quadro europeo e con la volontà dei club che non ha bisogno di verifiche europee ma è la regola che fa cambiare passo". "Il talento c'è - ha aggiunto - ma dobbiamo uscire dalla logica dell'allenamento agli schermi e liberare la fantasia dei ragazzi: così emergerà una qualità che è nel dna degli italiani e che in questi anni è stata mortificata".

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