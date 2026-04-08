Calcio, Abodi, "Conte ct? Valutano lui, il presidente e la Figc"

Roma, 8 apr. (askanews) - "Conte ct? È un grande allenatore, spetta alla FIGC e al Napoli valutare la possibilità". Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha espresso il suo parere in merito al possibile ritorno di Conte sulla panchina dell'Italia. Il Ministro ha esaltato il lavoro dell'allenatore alla guida del Napoli, definendo "superfluo" ogni giudizio su di lui. A riguardo, Abodi ha dichiarato: "Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi saranno lui, il presidente De Laurentiis e la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo, tutto sommato. È una grande persona, un grande allenatore, come ce ne sono anche altri".

Sulle dinamiche della Federcalcio Andrea Abodi, ha spiegato: "Non mi interessa chi sarà il prossimo presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto, ossia le riforme". Sul commissariamento della Federcalcio, "è una eventualità che dipende dal Coni".