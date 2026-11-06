ULTIME NOTIZIE 06 NOVEMBRE 2026

Calabrò (MIMIT): bilancio positivo Transizione 5.0, soprattutto al Sud

Roma, 6 nov. (askanews) - "Partirei dal bilancio nei primi 10 mesi della norma, che è un bilancio molto positivo. Le imprese hanno apprezzato la norma, abbiamo avuto oltre 27.000, quasi 28.000 richieste istruttorie per l'iper ammortamento 5.0 e soprattutto 8 miliardi di investimenti finanziati con il nostro incentivo": lo ha affermato Marco Calabrò, capo dipartimento politiche per le Imprese presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rispondendo a una domanda sul Piano Transizione 5.0, a margine della seconda edizione dell'Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, il 5 novembre a Villa Wolkonsky a Roma.

"É una misura che ha una durata triennale e consente alle imprese di programmare i propri investimenti. Lo fa con regole più semplici all'interno di uno schema che è sempre automatico e consente il cumulo con altre misure. Questo è stato colto forse più che in passato dalle imprese del Mezzogiorno, il Sud sta rispondendo molto bene", ha aggiunto.

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