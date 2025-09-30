ULTIME NOTIZIE 30 SETTEMBRE 2025

Calabria, Lupi (Nm): puntiamo a superare il 5%, più centro nel Cdx

Lamezia Terme, 30 set. (askanews) - "Dopo il buon risultato, quasi il 2% nelle Marche, in Calabria noi crediamo come Noi Moderati di dare un contributo decisivo, credo che supereremo abbondantemente il 5% e questo dimostra che c'è bisogno di più centro nel centro-destra".

Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

"Noi facciamo la nostra partita, la facciamo non per togliere i voti ai nostri amici e alleati ma per ritornare a far votare le tante persone che non votano, speriamo che almeno anche in Calabria ci possa essere forse un'inversione di tendenza", ha aggiunto.

