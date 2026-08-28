ULTIME NOTIZIE 28 AGOSTO 2026

Calabria, appicca il fuoco al bosco ma il drone riprende tutto

Milano, 28 ago. (askanews) - Pensava probabilmente di agire indisturbato, ma dall'alto un drone stava riprendendo tutto. Un allevatore di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri Forestali con l'accusa di aver appiccato volontariamente un incendio boschivo a Filandari, in provincia di Vibo Valentia.

Le immagini, riprese da un drone della Regione Calabria, mostrano l'uomo mentre, secondo gli investigatori, accende le fiamme in più punti della vegetazione e poi si allontana con i suoi cani. Gli operatori della Control Room regionale hanno seguito la scena in diretta e fatto intervenire le pattuglie dei Forestali.

L'incendio ha interessato oltre duemila metri quadrati prima di essere spento dalle squadre regionali. Il cinquantenne è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari, misura confermata dal giudice.

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