ULTIME NOTIZIE 09 NOVEMBRE 2026

Caesars Palace compie 60 anni: la Roma antica che ha cambiato Las Vegas

Las Vegas, 9 nov. (askanews) - Davanti all'ingresso di Caesars Palace, tra statue imponenti, colonne e fontane, Las Vegas sembra per un momento trovarsi nella Roma antica. Non è una ricostruzione archeologica, ma una delle più riuscite fantasie architettoniche della Strip: un'idea di grandezza antica reinventata per l'intrattenimento moderno. Aperto il 5 agosto 1966 dal visionario Jay Sarno, Caesars Palace nacque come hotel a tema romano di 680 camere, con un livello di lusso allora inedito a Las Vegas. Fu il primo grande resort tematico della città e contribuì a definire il modello di evasione totale, dove architettura, spettacolo e ospitalità diventano un'unica esperienza.

Il sessantesimo anniversario è celebrato con proposte gastronomiche e di cocktail ispirate al 1966: le immagini degli interni raccontano questa continuità: marmi, sculture e dettagli classici non vogliono essere semplici decorazioni, ma il linguaggio visivo con cui Caesars Palace ha costruito la propria identità. La Brasserie B Parisian, con la sua atmosfera francese, mostra come il resort sappia accostare il richiamo romano a nuove esperienze contemporanee.

L'anniversario arriva anche in un momento significativo per il gruppo: Caesars Entertainment è stata acquisita da Fertitta Entertainment. Gli azionisti hanno approvato l'operazione a settembre, considerata non solo un cambio di proprietà, ma una possibile salvaguardia per un gruppo storico.

E se Las Vegas è spesso chiamata la "capitale del peccato", la sua vera forza è stata probabilmente la capacità di trasformare l'eccesso in racconto. Caesars Palace lo dimostra: non celebra soltanto la Roma antica, ma ricorda come la città abbia costruito il proprio mito attraverso immagini, architetture e storie condivise. Oggi, conservare la storia è importante quanto crearne di nuova. E con sessant'anni di storia, il passato può essere vivo a patto di saperlo custodire, anche nel turbinio luminoso di una delle capitali mondiali del divertimento.

La destinazione è consigliata da Brand Usa e Visit Las Vegas.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini askanews

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