Cabaret e Olimpiadi, Katia Follesa: hanno un nome Snoop Dogg alla Balera

Milano, 15 feb. (askanews) - Olimpiadi e Cabaret, abbiamo chiesto a Katia Follesa comica e conduttrice televisiva italiana, cosa l'ha colpita di queste Olimpiadi di Milano Cortina. "Le Olimpiadi hanno un nome Snoop Dogg alla Balera dell'Ortica e in giro per Gallarate. I milanesi sono divisi, chi bene chi male perché la città è stata bloccata per giorni e non ci si muoveva, ma dai... capita una volta sola godiamocela, poi è divertente vedere come lo straniero si rapporta alla cultura e agli usi italiani come il bidet".