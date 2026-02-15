ULTIME NOTIZIE 15 FEBBRAIO 2026

Cabaret e Olimpiadi, i comici di Cabaret 5.0: "Milàn col CONI in man"

Milano, 15 feb. (askanews) - Olimpiadi e Cabaret, abbiamo chiesto al collettivo di comici più milanesi di tutti, i Cabaret 5.0., gruppo formato da Germano Lanzoni, Folco Orselli, Rafael Andres Didoni, ma anche Walter Leonardi, e Flavio Pirini, cosa pensano di quello che sta succedendo in città e in Italia con le Olimpiadi di Milano Cortina.

Dallo Spirit de Milan dove ogni martedì sera raccontano con ironia e musica la società invitando il pubblico a fare stretching emotivo, Germano Lanzoni, noto per essere la voce del Milan, ironizza proprio sul fatto che alla Cerimonia di apertura lo Stadio Meazza, sia stato chiamato Olimpico.

Lanzoni, Orselli e Didoni, scherzano sulla bellezza e bruttezza degli atleti, sul fatto che il pattinaggio è Milano, perchè è in bilico tra business e fallimento. E infine... Un grande classico "Non vediamo l'ora di poter dire: e anche queste Olimpiadi ce le siamo levati da.... L'Olimpico".

